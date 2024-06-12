Про це заявив на брифінгу комісар поліції Карстен Кемпф, пише Bild.

“Це сумна звістка. Загибла — це зникла девʼятирічна Валерія. Вона стала жертвою злочину. Ми розслідуємо вбивство”, — сказав він.

Тіло дитини виявили далеко від лісових доріжок, у підліску непрохідної місцевості.

“Наше розслідування наразі зосереджене на соціальному колі сімʼї”, — сказала прессекретарка прокуратури Інгрід Бургхарт. Підозрюваних і арештів поки що немає.

Речниця також зазначила, що після розслідування і розтину поліція не знайшла доказів того, що дівчина стала жертвою сексуального злочину.

3 червня 9-річна Валерія не дійшла до школи. До пошукової операції залучено понад 300 правоохоронців.