Про це повідомляє поліція Рівненської області на сторінці у Facebook.
За даними поліції, наймолодшій жертві ДТП — хлопчикові, 4 липня виповнилось шість років. Серед загиблих й батьки дитини. Вижила в автотрощі лише його 57-річна бабуся — жителька Нетішина. У неї медики діагностували закритий перелом передпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Загрози її життю немає
Потерпілу вже допитали слідчі. Все, що вона бачила — як на автобус їде вантажівка.
Наразі розглядають такі версії:
- зіткнення вантажівки на смузі зустрічного руху із маршруткою відбулось унаслідок пошкодження колеса
- випуск на лінію ТЗ із технічною несправністю
- неуважність водія, порушення ПДР або ж інші обставини непереборної сили.
Призначено 18 експертиз, за результатами яких будуть встановлені додаткові обставини, зокрема й те, чи були водії у стані сп’яніння.
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