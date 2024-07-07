У суботу, 6 липня, у Рівненській області автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. В результаті аварії 14 осіб загинуло, серед них одна дитина. Усі дорослі загинувші — жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років. Наразі поліція розглядає кілька версій, які призвели до зіткнення.

Про це повідомляє поліція Рівненської області на сторінці у Facebook.

За даними поліції, наймолодшій жертві ДТП — хлопчикові, 4 липня виповнилось шість років. Серед загиблих й батьки дитини. Вижила в автотрощі лише його 57-річна бабуся — жителька Нетішина. У неї медики діагностували закритий перелом передпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Загрози її життю немає

Потерпілу вже допитали слідчі. Все, що вона бачила — як на автобус їде вантажівка.

Наразі розглядають такі версії:

зіткнення вантажівки на смузі зустрічного руху із маршруткою відбулось унаслідок пошкодження колеса

випуск на лінію ТЗ із технічною несправністю

неуважність водія, порушення ПДР або ж інші обставини непереборної сили.

Призначено 18 експертиз, за результатами яких будуть встановлені додаткові обставини, зокрема й те, чи були водії у стані сп’яніння.