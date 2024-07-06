Сьогодні у Рівненській області автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. В результаті аварії 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя. За фактом інциденту розпочато розслідування.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

Відомо, що у суботу, 6 липня, на дорозі “Городище-Рівне-Старокостянтинів” поблизу с. Верхів, Рівненського району Рівненської області, водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою “Рівне-Хмельницький”.

Внаслідок ДТП загинули водії обох транспортних засобів, а також 12 пасажирів мікроавтобуса, серед яких 6-річний хлопчик. За життя ще однієї жінки, жительки міста Нетішин, Хмельницької області, борються лікарі. Наразі тривають необхідні слідчі дії, тіла всіх загиблих вже ідентифіковано.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні висловив співчуття рідним та близьким загиблих.