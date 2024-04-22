Про це повідомляють керівник Херсонської міської військової адміністарції Роман Мрочко та Херсонська ОДА.

“Близько 10.30 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли Херсон. Внаслідок цієї атаки у Дніпровському районі міста постраждала 44-річна жінка”, — йдеться в повідомленні голови Херсонської МВА.

Як повідомляється, жінку ушпиталили у стані середньої тяжкості. У неї діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення лівого стегна. Під час обстрілу вона перебувала на вулиці.

Також вранці російські військові з окупованого лівобережжя вдарили по житлових кварталах Дніпровського та Корабельного районів Херсона. Внаслідок обстрілу Корабельного району поранений 63-річний чоловік, повідомив Мрочко. Постраждалого госпіталізували з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.

Крім того, в результаті атаки пошкоджені приватні будинки. Кілька з них загорілись. Пожежі загасили.