Про це повідомляють керівник Херсонської міської військової адміністарції Роман Мрочко та Херсонська ОДА.
“Близько 10.30 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли Херсон. Внаслідок цієї атаки у Дніпровському районі міста постраждала 44-річна жінка”, — йдеться в повідомленні голови Херсонської МВА.
Як повідомляється, жінку ушпиталили у стані середньої тяжкості. У неї діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення лівого стегна. Під час обстрілу вона перебувала на вулиці.
Також вранці російські військові з окупованого лівобережжя вдарили по житлових кварталах Дніпровського та Корабельного районів Херсона. Внаслідок обстрілу Корабельного району поранений 63-річний чоловік, повідомив Мрочко. Постраждалого госпіталізували з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.
Крім того, в результаті атаки пошкоджені приватні будинки. Кілька з них загорілись. Пожежі загасили.
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