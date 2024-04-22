Вночі на Одещині російські безпілотники типу Shahed-131/136 поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджені склад і техніка

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

“Цієї ночі з тимчасово окупованого Криму російські війська спрямували по нашому регіону ударні безпілотники типу «Shahed-131/136». Наші сили ППО знищили 5 дронів”, — написав він.

За словами Кіпера, є влучання. Безпілотники поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджені складські будівлі та сільськогосподарська техніка.

Люди не постраждали.

Інших деталей атаки очільник ОВА не навів.