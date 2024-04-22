Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
“Цієї ночі з тимчасово окупованого Криму російські війська спрямували по нашому регіону ударні безпілотники типу «Shahed-131/136». Наші сили ППО знищили 5 дронів”, — написав він.
За словами Кіпера, є влучання. Безпілотники поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджені складські будівлі та сільськогосподарська техніка.
Люди не постраждали.
Інших деталей атаки очільник ОВА не навів.
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