Про це повідомила Національна поліція України.
Вбивць 20-річного поліцейського Максима Зарецького відшукали та затримали на Одещині. Їм загрожує довічне ув’язнення.
На фото двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.
“Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників”, – пише поліція.
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