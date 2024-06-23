Колишній заступник директора Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник був призначений заступником Агентства оборонних закупівель при Міністерстві оборони з питань безпеки.

Про це відомство повідомило 21 червня.

Згідно з повідомленням, Ситник на новій посаді відповідатиме за внутрішню безпеку роботи агенції, перевірку контрагентів, контроль за виконанням державних контрактів, а також налагодження ефективної співпраці з правоохоронними органами.

Директорка агенції Марина Безрукова назвала це призначення “важливим кроком у реформуванні Агентства оборонних закупівель”.

«Він з нуля побудував та забезпечував ефективну роботу Національного антикорупційного бюро, зробив вагомий внесок у розвиток НАЗК та має бездоганну репутацію. Ми дуже очікуємо на його роботу над побудовою процесів, що унеможливлять будь-які прояви корупції та забезпечать ефективні закупівлі та надійне постачання зброї для ЗСУ», – заявила вона.

На початку червня НАЗК повідомило про звільнення Артема Ситника з посади заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

У лютому 2024 року Міністерство оборони України анонсувало впровадження нової системи закупівель продуктів для ЗСУ за стандартами НАТО, щоб усунути корупційні ризики.