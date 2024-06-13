За словами джерела ZN.UA з Державної прикордонної служби України, Голик виїхав з країни, використовуючи систему “Шлях” та пред’явивши довідку про інвалідність.

Підтвердження від НАБУ надійшло, що нещодавно детективи провели обшук у Валентина Резніченка, ключового фігуранта справи про тендери на ремонт доріг, що виграла компанія “Будінвест інжиніринг” на суму понад 1,5 мільярда гривень. Це могло спонукати Голика до виїзду з країни.

Джерело з НАБУ зазначило, що ведеться перевірка через оперативні канали щодо достовірності цієї інформації, оскільки у бюро немає прямого доступу до системи “Шлях”.

Наразі невідомо, які додаткові докази були знайдені під час обшуку Резніченка та як це вплинуло на рішення Голика втекти. Однак, ясно, що основний учасник великого корупційного розслідування, яке викликало кризу в НАБУ, більше не перебуває в Україні, що є значним ударом по справі.

Нагадаємо, що 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національна поліція провели обшуки у працівника НАБУ через витік інформації у високопрофільній справі.

Пізніше САП уточнила, що розслідування стосується колишнього голови Дніпропетровської ОВА Резніченка та його партнера, радника ОПУ Голика, у зв’язку зі зникненням 1,5 мільярда гривень під час “Великого будівництва”.

Телефон Голика, який отримував інформацію про хід розслідування НАБУ через посередника, бізнесмена Біркадзе, є ключовим доказом у справі.