Про це повідомив журналіст “Радіо Свобода” Георгій Шабаєв.
“Громадянин Росії Богдан Львов програв апеляцію! Перемога суспільства. Перемога держави!”, – написав журналіст.
Як повідомляє Фундація DEJURE, колегія суддів за головування Андрія Кучми підтвердила законність звільнення Львова на підставі листа СБУ про наявність у судді громадянства РФ і ухвалила рішення на користь України, а не Росії.
Проте Богдан Львов може подати касаційну скаргу на ухвалене рішення, а також він уже звернувся до Європейського суду з прав людини.
Нагадаємо, 15 вересня 2022 року журналісти проєкту “Схеми” оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у тодішнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).
Чоловік наявність російського громадянства заперечив, але СБУ підтвердила оприлюднений журналістами факт. Львову спочатку обмежили доступ до держтаємниці, а згодом відрахували зі штату Верховного Суду.
Також НАБУ відкрило провадження за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду. 7 жовтня 20222 року петиція із закликом перевірити наявність підстав для припинення громадянства Богдана Львова набрала понад 25 тисяч підписів. Президент Зеленський доручив комісії з питань громадянства вивчити питання про позбавлення Львова громадянства України.
У грудні 2023 року стало відомо, що Міграційна служба більше не розглядає позбавлення екссудді Львова громадянства України.
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