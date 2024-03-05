Як повідомляє Le Figaro, таку заяву зробив очільник Франції Емманюель Макрон на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

“Ми прискорили та збільшили наше виробництво в Європі та доставили наявні запаси. Ми повинні вийти за рамки того, що ми можемо виробити, і шукати в третіх країнах можливості, що залишилися, щоб впоратися в короткостроковій перспективі”, — сказав Макрон.

Президент Франції закликав до “стратегічного сплеску” проти “духу поразки, який шириться”

Раніше сьогодні Емманюель Макрон закликав союзників “не бути боягузами”.