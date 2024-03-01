Франція замовить для України 100 дронів у компанії Delair, що займається виробництвом безпілотників. Очікується, що техніка надійде до початку літа.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Він також зазначив, що держава замовила 2 тисячі боєприпасів з дистанційним керуванням. Частина з них піде на потреби Франції, а іншу нададуть Україні.

У вересні 2023 року Франція вже закупляла 150 дронів у компанії Delair для України.

Нагадаємо, у січні цього року міністр оборони Франції Себастьян Лекорню анонсував виробництво 78 самохідних артилерійських установок Caesar для України.

Загалом з лютого 2022 року до кінця 2023 року Франція поставила в Україну 2000 снарядів на місяць, а з січня планували надсилати 3000 снарядів на місяць. Окрім того, Париж мав наміри відправити в Україну близько 50 ракет класу «земля — повітря» A2SM щомісяця до кінця січня.

У Франції також запускають «артилерійську коаліцію», яка має на меті зміцнити можливості України проти росії. Цю коаліцію очолюють Франція та США, вона діє в межах Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».