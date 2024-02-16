Про це стало відомо зі спільної конференції президентів України та Франції

Зазначимо, що це вже третя подібна угода на виконання Спільної декларації G7.

Безпекова Угода з Францією має ряд своїх конкурентних переваг, зокрема:

Всебічна допомога Україні для захисту та відновлення її територіальної цілісності;

Співпраця у сфері інформаційної та кібербезпеки;

Чітка підтримка членства України в НАТО;

Конкретні обсяги підтримки, так – у 2024 році Франція надасть Україні до 3 млрд євро військової допомоги. Підтримка триватиме впродовж 10 років дії Угоди.

На шляху до укладення документу було проведено чотири раунди двосторонніх переговорів, незліченна кількість консультацій й телефонних дзвінків.