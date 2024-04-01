Дипломатичні зустрічі між Францією та Китаєм відбуваються на фоні відзначення 60-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Під час офіційного візиту у Китай глава МЗС Франції Стефан Сежурне провів переговори про російські дії в Україні з китайським колегою Ван Ї. Він наголосив на бажанні Франції підтримувати активне спілкування з Китаєм для досягнення миру в Україні, дотримуючись основних положень Статуту ООН.

Про це повідомило видання Голос Америки у понеділок, 1 квітня.