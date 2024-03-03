З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, актор та шоумен Гарік Бірча вступив до спеціальної добровольчої роти, у складі якої виконував завдання із захисту столиці та Київської області.

Нині колишній актор є головним сержантом окремого спеціального батальйону Berlingo.

Після служби в лавах ЗСУ, Бірча мріє повернутись до акторської кар’єри, проте зараз з’являється на знімальному майданчику лише під час короткотривах відпусток.

“Зараз не можна ні про що забувати. Треба і допомагати армії, і донатити, і допомагати будь-чим. Словом, ділом, грошима – неважливо. В нас одна мета”, — акцентував увагу актор.

У період російсько-української війни Бірча часто ділився з підписниками деталями своєї служби, а також читав патріотичну поезію та неодноразово наголошував, що гумор допомагає йому воювати, бо розряджає обстановку та стабілізує емоційний стан.