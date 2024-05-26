Протягом минулої доби, 25 травня, через західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) пройшли 79 тисяч осіб та 17 тисяч транспортних засобів.

Про це пише Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

За даними прикордонників, з України минулої доби виїхали 42 тисячі людей, з них 25 тисяч перетнули кордон з Польщею, а решта поїхали до інших країн ЄС та Молдови. У той же час до України прибули 37 тисяч людей, з яких 32 тисячі – громадяни України. Також було оформлено 87 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Прикордонники нагадали, що для пропуску повнолітніх громадян України через кордон необхідно мати закордонний паспорт або інший документ, передбачений законодавством та міжнародними договорами, відповідно до Постанови Кабміну від 27 січня 1995 року.

Раніше стало відомо, що 28-річний одесит був затриманий прикордонниками Білгород-Дністровського загону, коли він намагався незаконно перетнути державний кордон через річку Турунчук. Він використовував дитячий матрац із зображенням людини-павука.

24 травня, під час патрулювання прикордонний наряд відділу “Тячів” Мукачівського прикордонного загону побачив у річці Тиса тіло людини. Потопельником виявився житель Закарпатської області.