Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Зранку 17 червня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі рейсового автобуса. Подія сталась в селі Сімер Ужгородського району.

Працівники слідчо-оперативної групи місцевого відділення поліції встановили, що 69-річний водій автобуса здійснював рух з Полянської Гути в напрямку Ужгорода. Так, проїжджаючи населений пункт Сімер, чоловік не впорався з керуванням та допустив з’їзд у кювет, де автобус перекинувся на бік.

Внаслідок аварії за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса. Значні травми зафіксовано у трьох із них – 46-ти та 60-річної жінки, а також у 17-річної дівчини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1️ ст. 2️86 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху.