Про це повідомляє TrueUA.
Зазначається, що ДТП сталося перед заїздом до населеного пункту. У салоні автобуса перебували понад 50 осіб, серед них — діти. Внаслідок інциденту є потерпілі, яким надано медичну допомогу на місці події. Загиблих немає.
На місці аварії працюють румунська поліція та медики.
Відомо, що автобус прямував з Києва до Болгарії.
Нагадаємо, на початку тижня ми писали про ДТП, що сталося за участі автобуса з дітьми, що прямував з України в Румунію.
Як зазначає видання Diji24, аварія сталася на залізничному переїзді між селами Таріверде та Байя у повіті Констанца у ніч з 16 на 17 червня. Відомо, що автобус із 57 українцями, серед яких 42 дітей, зіткнувся на дорозі із вантажівкою.
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