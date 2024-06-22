Рано вранці у суботу, 22 червня, у Румунії неподалік Пуфешти (комуна у повіті Вранча) сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса, який прямував з України до Болгарії.

Про це повідомляє TrueUA.

Зазначається, що ДТП сталося перед заїздом до населеного пункту. У салоні автобуса перебували понад 50 осіб, серед них — діти. Внаслідок інциденту є потерпілі, яким надано медичну допомогу на місці події. Загиблих немає.

На місці аварії працюють румунська поліція та медики.

Відомо, що автобус прямував з Києва до Болгарії.

Нагадаємо, на початку тижня ми писали про ДТП, що сталося за участі автобуса з дітьми, що прямував з України в Румунію.

Як зазначає видання Diji24, аварія сталася на залізничному переїзді між селами Таріверде та Байя у повіті Констанца у ніч з 16 на 17 червня. Відомо, що автобус із 57 українцями, серед яких 42 дітей, зіткнувся на дорозі із вантажівкою.