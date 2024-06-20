Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів речник Генерального штабу Збройних Сил Дмитро Лиховій.

«Протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень, ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області», – сказав речник Генштабу.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу становила 14. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Берестового, Синьківки, Стельмахівки, Кругляківки, Степової Новоселівки та Піщаного Харківської області.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області, Греківка, Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області.

На Сіверському напрямку силами оборони відбито 11 атак в районі Роздолівки і Верхньокам’янського Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 34 спроби противника прорвати оборону в районах Нового, Кліщіївки, Калинівки, Північного, Андріївки, Дружби, Богданівки, Торецького та Іванівського Донецької області.

На Покровському напрямку захисники відбили 50 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Євгенівка, Карлівка, Калинове, Новопокровське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Невельське, Красногорівка та Парасков’ївка, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив 3 безуспішні штурми українських позицій в районах сіл Старомайорське, Костянтинівка та Рівнопіль.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Малої Токмачки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби він здійснив тут 9 атак на позиції сил оборони.

Водночас, як повідомив Лиховій, наші воїни продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, виснажують його вздовж усієї лінії бойового зіткнення.