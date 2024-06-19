На Покровському напрямку російські загарбники не зменшують темпів наступу – 30 атак відбили Сили оборони, шість ще тривають.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 19:00 середи, 19 червня.

З початку доби кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 95.

На Харківському напрямку загарбники за день чотири рази без успіху атакували в районі Вовчанська та Липців. О другій половині дня російські терористи завдали удару чотирма КАБами по цивільній інфраструктурі Харкова та його околиць.

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 10 штурмових дій російських військ біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки. На даний час там тривають ще два боєзіткнення. По Новоосиновому росіяни завдали удару чотирма керованими авіаційними бомбами, по населеним пунктам Ківшарівка – двома бомбами, а по селу Пристін – однією.

На Лиманському напрямку ворог впродовж дня теж 10 разів атакував в районах Тернів, Макіївки та Греківки. Один бій ще триває. По населеному пункту Григорівка ворожа авіація завдала удару двома КАБами. За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали 88 загарбників, дві ББМ, 75 БпЛА та два автомобіля.

На Сіверському напрямку, поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки, агресор шість разів штурмував позиції Сил оборони. Дві атаки українські воїни відбили, ще чотири – тривають. Ситуація напружена.

На Краматорському напрямку кількість атак ворога зросла до 17. Ворог шукає шляхи аби вклинитися в українську оборону в районах Іванівського, Нового, Калинівки, Північного, Андріївки та Богданівки. Сили оборони дають гідну відсіч загарбникам, 13 штурмових дій відбито, ще чотири продовжуються. За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали 128 загарбників, вісім ББМ та п’ять автомобілів.

На Покровському напрямку загарбники не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 36 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. Успіху не мали 30 штурмів агресора, ще шість ворожих атак – тривають.

За сьогодні 10 бойових зіткнень відбулося на Курахівському напрямку. Українські оборонці відбили шість атакувальних дій військ агресора, ще чотири – продовжуються. Авіаційного удару КАБами зазнала Костянтинівка.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.