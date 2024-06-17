Поки F-16 не прибули, РФ намагається розширити географію боїв максимально. За словами головнокомандувача ЗСУ Сирського, командування російських військ зараз робить все можливе для виснаження українських військ.

Про це заявив Сирський.

Протягом майже тижня Сирський працює на Східному фронті, де допомагає різним угрупованням, що тримають оборону на найбільш критичних ділянках фронту. Противник продовжує проводити активні наступальні дії на Купянському, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, намагаючись прорвати українську оборону.

Особливу увагу ворог зосереджує на Покровському напрямку, де має перевагу в чисельності. Ведуться жорсткі бої в різних районах, включаючи Глибоке, Часовий Яр, Старомайорськ, Роботине, Кринки та острови на лівому березі Дніпра.

Робота полягає у вивченні обстановки, допомозі командирам бригад у організації бойових дій, вирішенні проблемних питань та забезпеченні додатковим озброєнням і боєприпасами, зауважив Головнокомандувач.

“Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись”, – каже Сирський.

Російське командування активно займається нарощуванням інтенсивності та розширенням географії бойових дій з метою виснаження українських військ, зриву підготовки резервів та запобігання активним наступальним діям. Військовослужбовці ЗСУ від Харкова до Кринок проявляють стійкість, мужність, патріотизм і віру в перемогу.

Недавно на Донеччині український воїн з однієї з бойових бригад Збройних Сил України самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів. Цей вчинок є прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників і заслуговує на відзначення відповідною нагородою, наголосив на цьому Олександр Сирський.