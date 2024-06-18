Від початку доби, 18 червня, на лінії фронту зафіксовано 33 бойових зіткнення. Росіяни намагаються просунутися до мікрорайону Новий міста Часів Яр.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ,

“Від початку цієї доби по всій лінії фронту вже відбулися 33 бойові зіткнення. Російський агресор завдав два авіаційні удари із застосуванням чотирьох керованих авіабомб, задіяв 20 дронів-камікадзе, вчинив близько 600 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів”, — йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку тривають дві атаки ворога у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулось вже чотири боєзіткнення, зокрема поблизу Степової Новоселівки, Піщаного, а також Берестового.

На Лиманському напрямку відбито дві атаки росіян поблизу Макіївки й Тернів. Ще два бої продовжуються в районі Греківки.

На Сіверському напрямку найгарячіше. Наразі зафіксовано дев’ять боєзіткнень. Успішно відбито вісім спроб окупантів просунутися поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. В районі населеного пункту Виїмка бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку терористи не припиняють спроб просунутися до мікрорайону Новий міста Часів Яр. Наразі там відбувається бій.

На Покровському напрямку ситуація напружена. Ворог намагається вклинитись в оборону Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Загалом зафіксовано сім боєзіткнень, наразі ще три тривають.

На Времівському напрямку відбито штурмові дії ворога поблизу Новодарівки. Триває бій біля Урожайного.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили атаку росіян у районів Новоданилівки.