Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні втрати росіян на 846-й день повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

  • танків ‒ 7974 (+16);
  • бойових броньованих машин ‒ 15 307 (+20);
  • артилерійських систем – 13 959 (+32);
  • РСЗВ – 1104;
  • засобів ППО – 853;
  • літаків – 359;
  • гелікоптерів – 326;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 187 (+20);
  • крилатих ракет – 2297 (+1);
  • кораблів / катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 031 (+40);
  • спеціальної техніки – 2344 (+7).

Дані уточнюються.