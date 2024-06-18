Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні втрати росіян на 846-й день повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

танків ‒ 7974 (+16);

бойових броньованих машин ‒ 15 307 (+20);

артилерійських систем – 13 959 (+32);

РСЗВ – 1104;

засобів ППО – 853;

літаків – 359;

гелікоптерів – 326;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 187 (+20);

крилатих ракет – 2297 (+1);

кораблів / катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 031 (+40);

спеціальної техніки – 2344 (+7).