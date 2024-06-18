Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні втрати росіян на 846-й день повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- танків ‒ 7974 (+16);
- бойових броньованих машин ‒ 15 307 (+20);
- артилерійських систем – 13 959 (+32);
- РСЗВ – 1104;
- засобів ППО – 853;
- літаків – 359;
- гелікоптерів – 326;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 187 (+20);
- крилатих ракет – 2297 (+1);
- кораблів / катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 031 (+40);
- спеціальної техніки – 2344 (+7).
Дані уточнюються.
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