Про це написали на Facebook-сторінці бригади.
Сам Горбенко не уточнив причину свого звільнення, однак зазначив, що продовжить службу в лавах Збройних сил України.
Він також подякував військовим 125 бригади за службу, вірність присязі та відданість українському народові під час російсько-української війни.
“Схиляю голову та низько вклоняюсь усім тим, хто загинув. Вічна пам’ять Воїнам 125 окремої бригади територіальної оборони, які віддали найцінніше — своє життя за нашу країну, за мир і спокій на рідній землі”, — написав Горбенко.
125 бригада ТрО з вересня 2022 року брала участь у боях на східному напрямку України, зокрема в контрнаступі на Харківщині, битві за Бахмут та Кремінну. З травня 2022 року бригада у складі оперативного угруповання військ тримала оборону на Харківщині.
Однак у травні 2024 року ДБР почало розслідування за фактом прориву військами РФ державного кордону в Харківській області. Зокрема, у проваджені про самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби фігурувало командування 125 бригади.
У самій бригаді заперечували відступ своїх підрозділів із займаних оборонних рубежів, називаючи їх “вкрапленням відвертої ІПСО”. Крім того, після появи повідомлень у ЗМІ про відкриття проваджень щодо прориву на Харківщині військові бригади закликали “припинити інформаційні атаки” проти їхнього підрозділу.
“Хтось каже, що [ми] дали можливість ворогу пройти до Вовчанська, хоча це зовсім інша смуга і підрозділів 125 бригади там ніколи не було і не мало бути”, — писали в бригаді.
- Командування 125-ї бригади ТРО звинувачується в причині наступу росіян на Харківщині
- Повітряні тривоги на Харківщині тривають в середньому 16 годин на добу, – Синєгубов
- Українські військові вперше затрофеїли російський танк-черепаху та взяли у полон екіпаж