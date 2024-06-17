Командир 125 бригади Територіальної оборони, що захищала Харківщину, Артур Горбенко повідомив, що йде з посади.

Про це написали на Facebook-сторінці бригади.

Сам Горбенко не уточнив причину свого звільнення, однак зазначив, що продовжить службу в лавах Збройних сил України.

Він також подякував військовим 125 бригади за службу, вірність присязі та відданість українському народові під час російсько-української війни.

“Схиляю голову та низько вклоняюсь усім тим, хто загинув. Вічна пам’ять Воїнам 125 окремої бригади територіальної оборони, які віддали найцінніше — своє життя за нашу країну, за мир і спокій на рідній землі”, — написав Горбенко.

125 бригада ТрО з вересня 2022 року брала участь у боях на східному напрямку України, зокрема в контрнаступі на Харківщині, битві за Бахмут та Кремінну. З травня 2022 року бригада у складі оперативного угруповання військ тримала оборону на Харківщині.

Однак у травні 2024 року ДБР почало розслідування за фактом прориву військами РФ державного кордону в Харківській області. Зокрема, у проваджені про самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби фігурувало командування 125 бригади.

У самій бригаді заперечували відступ своїх підрозділів із займаних оборонних рубежів, називаючи їх “вкрапленням відвертої ІПСО”. Крім того, після появи повідомлень у ЗМІ про відкриття проваджень щодо прориву на Харківщині військові бригади закликали “припинити інформаційні атаки” проти їхнього підрозділу.

“Хтось каже, що [ми] дали можливість ворогу пройти до Вовчанська, хоча це зовсім інша смуга і підрозділів 125 бригади там ніколи не було і не мало бути”, — писали в бригаді.