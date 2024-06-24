Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 8031 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15413 (+15) од,
  • артилерійських систем – 14246 (+51) од,
  • РСЗВ – 1108 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2323 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19304 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2397 (+20).

За добу російське військо втратило 1300 солдатів.

Дані уточнюються.

  • ЗСУ спростували повну окупацію росіянами Новоолександрівки Покровського напрямку
  • Генштаб: Окупанти від початку доби здійснили 81 спробу просунутися уперед, найбільш активні дії — на Куп’янському та Покровському напрямках
  • На семи напрямках ведуться бої, від початку доби вже було 52 зіткнення, — Генштаб