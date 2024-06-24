Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook .

Військові кажуть, що першоджерелом інформації є ресурс DeepState. Саме з посиланням на нього “новину” опублікували медіа.

“Зазначена інформація щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка не відповідає дійсності”, – йдеться у дописі 110 ОМБр.

Там зазначили, що “значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся, повністю населений пункт ворог не контролює”.

Наразі на вулицях Новоолександрівки точаться важкі бої, розповіли захисники України.

“Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск”, – йдеться у пості бригади.

За її інформацією, частина населеного пункту, в яку прорвався ворог перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Українські бійці вживають необхідних заходів, щоб вибити окупантів з села. Ситуація під контролем підрозділів ЗСУ, запевнили у 110-й ОМБр.