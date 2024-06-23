Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10 ранку 23 червня.

Протягом минулої доби відбулося 161 бойове зіткнення.

На Харківському напрямку агресор провів три атаки у районі Вовчанська. Дві – відбито, одна – на цей час ще триває. Ситуація контрольована. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі.

За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 82 окупанти безповоротно та пораненими. Крім того, наші воїни знищили дві артилерійські системи, засіб ППО та шість автомобілів. Пошкоджено танк, три гармати та три автомобілі загарбників. Уражено 44 ворожі укриття з особовим складом та два склади з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку від початку доби українські воїни відбивають три атаки в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку російські загарбники намагаються атакувати неподалік села Копанки та у Серебрянському лісі. Одну атаку відбито. Дві – продовжуються. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку від початку доби відбулося вісім бойових зіткнень. Ворог концентрує зусилля у районі Роздолівки – відбито п’ять атак та дві ще тривають. Окрім того, окупанти намагаються прорватися в напрямку Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог не такий активний – відбулося три атаки. Окупанти невдало штурмували біля Кліщіївки. Точаться бої неподалік Іванівського та Андріївки. Підрозділи Сил оборони успішно стримують натиск, на окремих ділянках посилюють позиції.

На Торецькому напрямку триває бій у районі Північного.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. На цей час ворог здійснив 19 спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії фіксуються поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Новоселівка Перша, Сокіл та Уманське. Відбито чотири атаки, а 15 – наразі продовжуються. Найбільш активно ворог атакує з напрямку Очеретиного.

За уточненою інформацією, російський агресор сумарно втратив там 314 осіб убитими та пораненими. Знищено танк окупантів, три гармати, чотири бойові броньовані машини та автомобіль. Крім того, ще дві бойові броньовані машини, одна артсистема та дев’ять автомобілів зазнали пошкоджень.

На Курахівському напрямку відбулося п’ять ворожих атак поблизу Невельского, Георгіївки та Парасковіївки. Триває бій в трьох локаціях, а дві спроби ворога просунутись вперед зупинено. Ситуація залишається під контролем Сил оборони.

На Оріхівському напрямку відбито чотири штурмові дії противника в районах Малої Токмачки і Роботиного. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.