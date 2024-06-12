Сили оборони України продовжують знищувати ППО РФ у тимчасово окупованому Криму. Вночі ЗСУ знову атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули на українському півострові.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару інформація уточнюється.

“Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ”, — наголосили в Гентшабі та пообіцяли, що “далі буде”.