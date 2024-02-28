Західні країни повинні розглянути нові дії на підтримку України, і деякі з таких операцій можуть вимагати присутності військ на українській території.

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне на засіданні Національної асамблеї роз’яснив депутатам слова президента Еммануеля Макрона щодо ймовірної відправки європейських військ в Україну.

«Зіткнувшись з агресією Росії, ми повинні розглядати нові дії на підтримку України. Треба здійснювати її інакше, робити більше для України», – уточнив Сежурне позицію глави держави.

За його словами, йдеться про такі операції, як розмінування, кібербезпека або виробництво зброї на українській території.

Деякі з них можуть вимагати «присутності на українській території, не переступаючи при цьому порогу бойових дій», – додав глава МЗС.

Нагадаємо, напередодні після міжнародної конференції на підтримку України в Парижі Еммануель Макрон заявив, що потрібно зробити все необхідне, аби Росія не виграла цю війну. І жоден з варіантів, навіть участь наземних військ країн Європи, не має бути виключеним задля досягнення мети.

Ці слова викликали гостру критику з боку ультраправих у парламенті Франції, зокрема лідерки Національного об’єднання Марін Ле Пен.

«Яке божественне право зробило Францію солдатом кожної справедливої справи у світі, в той час як єдина світова імперія, Сполучені Штати, відмовляється робити те ж саме з ними?», – заявила Марін Ле Пен під час урядової години в дебатах з прем’єр-міністром Габріелем Атталем.

Той у відповідь заявив, що якби Ле Пен обрали президентом у 2022 році, вона б зараз «сама постачала зброю до Росії, щоб розбити українців».

Атталь зауважив, що після розслідувань журналістів щодо тісних зв’язків ультраправої партії з РФ з метою послаблення підтримки України:

«Є підстави задатися питанням, чи не перебувають війська Володимира Путіна в нашій країні. Я кажу про вас і ваші війська, пані Ле Пен», – зазначив прем’єр.

Як повідомляв Укрінформ, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти війська в Україну на тлі повідомлень про те, що деякі західні країни можуть розглянути таку можливість.

Деякі країни, зокрема Чехія, Словаччина, Швеція, Польща, заявили, що не відправлятимуть свої війська в Україну. Іспанія , Італія та Велика Британія також виступили з відповідними заявами.