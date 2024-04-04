Суд призначив покарання у вигляді 15 років за ґратами агенту РФ, який готував ракетні удари російських військ по аеродромах Сил оборони в Кіровоградській області.

Про це повідомила Служба безпеки України.

У поле зору російської спецслужби зрадник потрапив через свої антиукраїнські дописи в прокремлівських Телеграм-каналах. Після вербування він був на прямому зв’язку з кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ із Криму.Для комунікації між собою вони використовували анонімний чат у месенджері, а кожен сеанс “листування” зрадник розпочинав з кодового слова.

За виконану роботу йому платили у криптовалюті.

Зловмисник обходив периметри об’єктів авіаційної інфраструктури, де намагався виявити бойові літаки ЗСУ. Також звертав увагу на можливу наявність поблизу зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони. Отримані відомості агент мав передати своєму російському куратору для коригування ворожого вогню в “обхід” української ППО.

Служба безпеки затримала зловмисника на початку літа 2023 року, коли він проводив дорозвідку поблизу стратегічного об’єкта.

За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюрми. Чоловіка визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.