Про це повідомила Служба безпеки України.
У поле зору російської спецслужби зрадник потрапив через свої антиукраїнські дописи в прокремлівських Телеграм-каналах. Після вербування він був на прямому зв’язку з кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ із Криму.Для комунікації між собою вони використовували анонімний чат у месенджері, а кожен сеанс “листування” зрадник розпочинав з кодового слова.
За виконану роботу йому платили у криптовалюті.
Зловмисник обходив периметри об’єктів авіаційної інфраструктури, де намагався виявити бойові літаки ЗСУ. Також звертав увагу на можливу наявність поблизу зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони. Отримані відомості агент мав передати своєму російському куратору для коригування ворожого вогню в “обхід” української ППО.
Служба безпеки затримала зловмисника на початку літа 2023 року, коли він проводив дорозвідку поблизу стратегічного об’єкта.
За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюрми. Чоловіка визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
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