З 1 травня певні категорії населення мають право на отримання субсидії в Україні.
Оксана Гузенко, представниця Пенсійного фонду України у Вінницькій області пояснила, хто саме може оформити субсидії та які домогосподарства отримають допомогу від держави. Повідомляють “Факти”.
З травня житлові субсидії в Україні можуть оформити домогосподарства, яким пільги не було призначено на зиму взагалі або в розмірі нуль. А також домогосподарства, які орендують житло.
“З 1 травня буде масовий перерахунок житлової субсидії на неопалювальний період. Це буде здійснено автоматично для всіх домогосподарств, за винятком тих, в яких відбулися зміни в майновому стані або складі домогосподарства. До автоматичного перерахунку потрапить більшість домогосподарств, яким призначено субсидію. Але є домогосподарства, яким необхідно в обов’язковому порядку, щоб мати літню субсидію та надалі зимову, звернутися з заявою та декларацією”, – пояснила представниця Пенсійного фонду.
Для отримання субсидії у 2024 році громадянам знадобиться нова заява, декларація і договір оренди житла.
“В обов’язковому порядку звертаються сім’ї, в складі яких є внутрішньо переміщені особи. У цьому випадку для призначення субсидії на опалювальний період необхідно подати заяву, декларацію і довідку ВПО”, – заявила Оксана Гузенко.
Окрім цього, за субсидіями ще можуть звернутися сім’ї, де кількість осіб, які фактично проживають у житлі, менша, ніж зареєстрованих.
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