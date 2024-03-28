Про це він сказав у коментарі Суспільному.
Зазначається, що частина з них вже мають прийомні сім’ї або перебувають у родинах опікунів, але також мають право на усиновлення.
У 2022 році було усиновлено 752 дитини, а у 2023 році ця цифра зросла до 927, незважаючи на складну ситуацію в країні.
22 березня Кабінет міністрів України спростив процедуру усиновлення та влаштування дітей в інші сімейні форми виховання, дозволивши родинам забирати дітей до себе раніше, ніж буде винесено рішення суду.
“Судовий процес — це велика тривала ланка строкова, тобто суд може тривати від пів року до року.
Тому ми вважаємо, що несправедливо з моменту, коли дитина обрала батьків і батьки обрали дитину, щоб вона перебувала і надалі у закладі, очікуючи лише рішення суду”, — прокоментував рішення Танасишин.
Також термін дії довідки про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, збільшується до 24 місяців.
Крім того, оформлення опіки або піклування над дитиною стане простішим, якщо один з подружжя перебуває на військовій службі.
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