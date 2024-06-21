Народна депутатка Мар’яна Безугла висловилася щодо інциденту між народним депутатом Миколою Тищенком, чоловіками у балаклавах та колишнім бійцем підрозділу "Кракен" у Дніпрі.



Про це вона заявила в етері програми “Радіо Свобода”.

Журналістка запитала у Безуглої: і неформально в нього (Тищенка – ред.) взагалі немає ніяких зв’язків з партією і фракцією, бо він же кум Єрмака, можливо, якісь неформальні зв’язки зберігаються?

Вона зазначила, що Єрмак його давно заблокував по всіх месенджерах. Річ у тому, що, звісно, не можна сказати, якщо депутат залишається в парламенті, то він якось ходить, з кимось розмовляє, комусь набридає, якщо це можна сказати про Миколая.

Безугла повідомила, що вона добивалася його звільнення з керівних посад і цього добилася.

За словами нардепки, вона отримувала погрози “від таких же ряжаних як Тищенко”.

“Це взагалі якийсь треш, Тищенко — це типовий ряжений, він в Верховну Раду приходить в якомусь парамілітарі, з якимись такими фішечками. На жаль, це жахливо. Я мала досвід, погроз від таких же ряжених, з якими він спілкується”, – сказала нардепка, коментуючи інцидент за участі охоронців Тищенка та військового у Дніпрі.