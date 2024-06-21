Про це вона заявила в етері програми “Радіо Свобода”.
Журналістка запитала у Безуглої: і неформально в нього (Тищенка – ред.) взагалі немає ніяких зв’язків з партією і фракцією, бо він же кум Єрмака, можливо, якісь неформальні зв’язки зберігаються?
Вона зазначила, що Єрмак його давно заблокував по всіх месенджерах. Річ у тому, що, звісно, не можна сказати, якщо депутат залишається в парламенті, то він якось ходить, з кимось розмовляє, комусь набридає, якщо це можна сказати про Миколая.
Безугла повідомила, що вона добивалася його звільнення з керівних посад і цього добилася.
За словами нардепки, вона отримувала погрози “від таких же ряжаних як Тищенко”.
“Це взагалі якийсь треш, Тищенко — це типовий ряжений, він в Верховну Раду приходить в якомусь парамілітарі, з якимись такими фішечками. На жаль, це жахливо. Я мала досвід, погроз від таких же ряжених, з якими він спілкується”, – сказала нардепка, коментуючи інцидент за участі охоронців Тищенка та військового у Дніпрі.
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