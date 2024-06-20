В Одесі невідомий водій наїхав на співробітників ТЦК, "прокотивши" їх на капоті автомобіля. У результаті інциденту постраждали двоє військовослужбовців.

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

За даними відомства, 20 червня в Приморському районі Одеси стався інцидент: агресивний водій на блокпосту травмував двох військовослужбовців, які виконували оповіщення цивільного населення. Він “протягнув” їх на капоті автомобіля на значну відстань, внаслідок чого один із військових отримав травму голови. Постраждалим надали медичну допомогу.

Поліція оголосила розшук водія. Потерпілі надали свідчення для сприяння швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

“Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює дану ситуацію. Особи, які здійснюють протиправні дії щодо українських військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України”, — сказано у повідомленні.