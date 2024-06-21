У Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв із дитиною. У соціальних мережах встановили, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У Telegram-каналах 20 червня опублікували відео, як група людей у формі оточила чоловіка у цивільному одязі та взяла його в кайданки. Тим часом один із чоловіків у формі обшукував сумку чоловіка в цивільному та нібито вдарив його.

Чоловік у білій футболці з відео — дніпрянин Дмитро Павлов (Син), який воював у спецпідрозділі Kraken Головного управління розвідки Міністерства оборони, а люди у військовій формі — охорона народного депутата Миколи Тищенка. Зазначають, що між Павловим, який гуляв з дитиною в центрі міста, і Тищенком сталася суперечка.

Своєю чергою народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко заявив, що доброволець та колишній боєць спецпідрозділу Kraken Дмитро (Син) Павлов нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою у Дніпрі. За його словами, той намагався зірвати слідчі дії. Через це нібито сталася сутичка.

Про це йдеться в дописі нардепа Facebook. Тищенко не назвав імені нападника, але опублікував його фото та відео конфлікту.

У спецпідрозділі Kraken ГУР МО також підтвердили, що це їхній колишній військовослужбовець.

Народний депутат заявляє, що Павлов завдав кілька ударів слідчому, який працював на обшуку шахрайської ботоферми, а потім намагався утекти, а також “демонстративно зняв штани перед поліцейським під час складання на нього заяви”, каже Тищенко.

“Напад нібито здійснив друг Максима Хомка, одного з організаторів шахрайських ботоферм. Слідство перевіряє цю інформацію, він вже надав свої свідчення”, – йдеться у повідомленні нардепа.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.