Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль повідомив, що Єврокомісія та Україна на рік продовжили угоду про “транспортний безвіз” із можливість автоматично продовжити її до кінця 2025 року.

“Це важливий крок до інтеграції України в простір ЄС, зростання українського експорту та європейського імпорту, посилення економіки та стійкості. Дякую Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісії за підтримку України”, – написав Шмигаль у своєму X (Twitter).

Кадри підписання документа про продовження угоди опублікувало також Представництво України при ЄС.