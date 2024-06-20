Єврокомісія і Україна на рік продовжили дію угоди про лібералізацію вантажних перевезень, відому як "транспортний безвіз".

🇺🇦 🇪🇺 Ukraine and the European Commission have extended the agreement on the liberalisation of freight transport by one year, with the possibility of an automatic extension until the end of 2025. This is an important step towards integrating #Ukraine into the EU area, increasing… — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 20, 2024

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль повідомив, що Єврокомісія та Україна на рік продовжили угоду про “транспортний безвіз” із можливість автоматично продовжити її до кінця 2025 року.

“Це важливий крок до інтеграції України в простір ЄС, зростання українського експорту та європейського імпорту, посилення економіки та стійкості. Дякую Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісії за підтримку України”, – написав Шмигаль у своєму X (Twitter).

Кадри підписання документа про продовження угоди опублікувало також Представництво України при ЄС.