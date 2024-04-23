Це призупинить дії тарифів та квот на імпорт з України до ЄС до 5 червня 2025 року.

Європарламент у першому читанні підтримав продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів Європейського Союзу. Це відбулося на пленарному засіданні в Страсбурзі. Рішення підтримали 428 депутатів, проти проголосував 131, передає Укрінформ.

Після цього у Єврокомісії буде змога оперативно вводити будь-які заходи, якщо відбудеться значний збій на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох держав-членів ЄС через український імпорт (наприклад, пшениці).

«Комісія може вживати швидких дій та запроваджувати будь-які заходи, які вона вважатиме необхідними, якщо український імпорт спричинить значні порушення на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС», – йдеться в раніше узгодженому тексті.

Відповідно до цього рішення, Єврокомісія може активувати екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів. Найбільше від посилення захисних заходів, які в першу чергу спрямовані на захист фермерів ЄС, можуть постраждати такі сільськогосподарські продукти як: цукор, яйця, мед, м’ясо птиці, овес, крупи та кукурудза.

Тобто якщо імпорт усіх цих продуктів перевищить середній обсяг імпорту, зафіксований у другій половині 2021 року, а також упродовж 2022 та 2023 років, обмеження щодо постачання будуть запроваджені негайно.

Єврокомісія також зобов’язується посилити моніторинг імпорту зернових, зокрема пшениці.