Європейський Союз остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України. Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це важлива підтримка для українських виробників, експорту та економіки.

“Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі”, — наголосив Шмигаль.

На сайті Ради ЄС також повідомляється, що в понеділок, 13 травня, ухвалили рішення про призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на рік.

“Це відновлення ще раз підтверджує непохитну політичну та економічну підтримку ЄС з боку України після двох років неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії та водночас посилює захист фермерів ЄС щодо певних чутливих сільськогосподарських продуктів”, – йдеться у заяві.

Автономні торговельні заходи ЄС для України застосовуватимуться з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року та стосуватимуться тривалого призупинення всіх несплачених митних зборів і квот.