Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.
Він зазначив, що це важлива підтримка для українських виробників, експорту та економіки.
“Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі”, — наголосив Шмигаль.
На сайті Ради ЄС також повідомляється, що в понеділок, 13 травня, ухвалили рішення про призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на рік.
“Це відновлення ще раз підтверджує непохитну політичну та економічну підтримку ЄС з боку України після двох років неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії та водночас посилює захист фермерів ЄС щодо певних чутливих сільськогосподарських продуктів”, – йдеться у заяві.
Автономні торговельні заходи ЄС для України застосовуватимуться з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року та стосуватимуться тривалого призупинення всіх несплачених митних зборів і квот.
- Європарламент продовжить оновлення «торговельного безвізу» для України
- Між Україною та Чорногорією запрацює “транспортний безвіз”
- The Economist: Через махінації із зерном Україна за два роки недоотримала у держбюджет близько $3 млрд