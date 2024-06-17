Рада ЄС продовжила санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Росією українських Криму та Севастополя, до червня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Ради Євросоюзу.

Санкції були вперше запроваджені в червні 2014 року та включають заборону на імпорт продукції з незаконно анексованого Криму або Севастополя до ЄС, інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги із незаконно анексованого Криму чи Севастополя.

Їх продовжили до 23 червня 2025 року.

Крім того, заборонено експорт певних товарів та технологій кримським компаніям або для використання у Криму у транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також пошуку, розвідці та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

“Євросоюз не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя росією як порушення міжнародного права”, — додали в Раді ЄС.