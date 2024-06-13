Про це повідомив голова Міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

“Хороші новини від G7: ще 50 мільярдів доларів для України. Ми використовуємо для цього відсотки від заморожених активів — розумний інструмент, який показує Путіну нашу єдність”, — заявив міністр.

Глава Мінфіну додав, що це рішення “дуже допоможе Україні та зніме навантаження з бюджету”. Лінднер додав, що наразі опрацьовуються усі інші деталі.

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