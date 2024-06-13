Про це повідомив голова Міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

“Хороші новини від G7: ще 50 мільярдів доларів для України. Ми використовуємо для цього відсотки від заморожених активів — розумний інструмент, який показує Путіну нашу єдність”, — заявив міністр.

Gute Nachrichten von den G7: Weitere 50 Milliarden Dollar für die Ukraine. Dafür nutzen wir Zinsen aus eingefrorenen Vermögenswerten – ein smartes Instrument, das Putin unsere Einigkeit zeigt, der Ukraine stark hilft und die Haushalte entlastet. Jetzt arbeiten wir an Details. CL — Christian Lindner (@c_lindner) June 13, 2024

Глава Мінфіну додав, що це рішення “дуже допоможе Україні та зніме навантаження з бюджету”. Лінднер додав, що наразі опрацьовуються усі інші деталі.