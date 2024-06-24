Країни ЄС у понеділок, 24 червня схвалили перший транш військової допомоги Україні у розмірі до 1,4 мільярда євро, що надійде з доходів від заморожених російських активів.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на чотирьох європейських дипломатів.

Гроші надходять в Україну через Фонд допомоги Україні (UAF), але виплати раніше блокувала Угорщина.

Однак юридична служба Ради стверджує, що Будапешт не може зупинити ці виплати, оскільки утримався під час голосування на початку цього року про створення Фонду. Причиною, яка дозволяє обхідний шлях, є те, що кошти не надходять від платників податків ЄС, заявили посадовці ЄС.

Гроші підуть не на відшкодування, як це зазвичай буває у UAF, а на пряму закупівлю обладнання, як-от амуніції та системи ППО. Чверть суми спрямують на закупівлі в українській промисловості.

Відповідно до внутрішнього повідомлення Ради, з яким ознайомилося видання, країни мали висловити свою думку до 11:00, і жодна не проголосувала проти. Рішення не вимагало одностайності, тобто Угорщина не могла його блокувати.