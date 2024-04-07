Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтервʼю загальнонаціональному телемарафону “Єдині новини“.

“Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. І це зовсім не відповідально – те, що вони роблять“, – сказав Зеленський.

Він розкритикував депутатів, які, на його думку, затягують ухвалення законопроєкту та намагаються прибрати з нього всі норми, які викликають громадський резонанс. Чотирьох місяців, вважає президент, достатньо, щоб обговорити всі спірні питання.

Як зазначив Президент, російська пропаганда спрацювала і у цьому напрямку, хоча багато хто цього не розуміє.

“Вони зрозуміли сенситивність питання, підняли питання мобілізації в українському суспільстві, на Заході. І воно спрацювало. Це питання почало ділити суспільство на тих, хто за, на тих, хто проти… на військових і цивільних. Це велика помилка“, – висловився Зеленський.

За його словами, найголовніша проблема із законом про мобілізацію полягає у тому, що Росії вдалося порушити питання про те, що українці нібито не готові захищати державу.

Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (№10449). Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав напрацювання до другого читання документа 27 лютого. У суботу, 6 квітня, народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що законопроєкт про мобілізацію може бути винесений в зал парламенту 10 квітня.