Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Аналітики зазначають, що російські війська навряд чи зможуть досягти глибшого просування в цьому районі найближчим часом.
За словами головкома Олександра Сирського, 28 квітня українські війська відійшли з Бердичева на північний захід від Авдіївки та Семенівки на захід від Авдіївки з метою збереження українського особового складу.
Українські офіційні особи повідомили, що російські війська розгорнули до чотирьох бригад для тактичного проникнення в районі Очеретиного та перекинули посилену дивізійну групу до лінії фронту на північний захід від Авдіївки з метою подальшого проникнення вглиб української оборони.
Проте після виходу українських військ з обмежених тактичних позицій у цьому районі російські війська не досягли відносно швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйового, Бердичева і Семенівки.
Це ознака того, що українські війська утримують позиції та уповільнюють подальше просування російських військ на захід.
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