Окупанти не досягли відносно швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйова, Бердичів та Семенівки після виведення українських сил з тактичних позицій у цьому районі. ЗСУ зберігають можливості уповільнювати просування РФ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Аналітики зазначають, що російські війська навряд чи зможуть досягти глибшого просування в цьому районі найближчим часом.

За словами головкома Олександра Сирського, 28 квітня українські війська відійшли з Бердичева на північний захід від Авдіївки та Семенівки на захід від Авдіївки з метою збереження українського особового складу.

Українські офіційні особи повідомили, що російські війська розгорнули до чотирьох бригад для тактичного проникнення в районі Очеретиного та перекинули посилену дивізійну групу до лінії фронту на північний захід від Авдіївки з метою подальшого проникнення вглиб української оборони.

Проте після виходу українських військ з обмежених тактичних позицій у цьому районі російські війська не досягли відносно швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйового, Бердичева і Семенівки.

Це ознака того, що українські війська утримують позиції та уповільнюють подальше просування російських військ на захід.