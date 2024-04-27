Можливість України повернути всі захоплені Росією території буде залежати від майбутніх рішень на Заході, в Кремлі та у Києві, а також від здатності всіх сторін динамічно змінювати хід війни.

Аналізує у звіті ISW, – Інститут вивчення війни.

На думку аналітиків, останній пакет військової допомоги США для України може бути недостатнім для звільнення всієї окупованої Росією території, а деякі американські чиновники відновили обговорення ідеї “заморожування лінії розмежування”.Однак в Інституті зазначили, що робити такі висновки передчасно, оскільки зброя має дійти до лінії фронту і мати належний вплив на просування українських сил.

Прихильники нинішнього пакету військової допомоги США не стверджують, що Україна може самостійно звільнити всі окуповані території, а президент США Джо Байден підписав законопроєкт лише два дні тому, тому будь-які розмови про можливе закінчення війни є дуже передчасними.

“Доправлення американської військової допомоги в Україну займе кілька тижнів, перш ніж вона надійде до передових підрозділів і матиме відчутний вплив на полі бою. Після отримання зброї, Силам оборони України доведеться спершу використати допомогу, що надходить від США для стабілізації лінії фронту та зупинки російського наступу, особливо на Авдіївському напрямку та в районі Часового Яру”, – пишуть у звіті.

У той же час, зауважують у ISW, розмір і інтенсивність передбачуваної наступальної операції РФ влітку 2024 року, яка планується розпочати у червні, залишаються невизначеними, і російське військове командування активно переглядає свої плани для літніх наступальних дій, щоб врахувати протистояння з краще оснащеною українською армією.

“Безумовно, жодна система озброєнь не є “срібною кулею”, але Patriot – одна з небагатьох систем протиповітряної оборони, здатних уражати російські балістичні ракети та російські винищувачі-бомбардувальники поза межами досяжності російських планерних бомб”, – додає ISW.

Українські війська будуть змушені оборонятись від російських наступальних дій під час літнього періоду і не допустити досягнення росіянами значущих успіхів до того, як ЗСУ зможуть взяти ініціативу в свої руки на всій території воєнних дій і розпочати контрнаступ наприкінці 2024 або у 2025 році.