Російська окупаційна армія не полишає спроб окупувати Часів Яр. Захоплення міста дозволить РФ розпочати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс на Донеччині.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Російська армія посилює власні сили для захоплення Часового Яру з березня 2024 року.

Військові аналітики зазначають, що російські наступальні операції на захід від Авдіївки можуть надати тактичні переваги. А російська наступальна операція із захоплення Часового Яру відкриває російським військам найближчі перспективи для оперативно значущого просування вперед.

Російські війська в районі Авдіївки залишаються приблизно за 30 кілометрів від їхньої оперативної цілі в Покровську і приблизно за 17 кілометрів від відносно великих сіл на схід від Покровська.

Навіть якщо російські тактичні успіхи змусять українські війська відступити на позиції далі на захід, нинішні російські успіхи на північний захід від Авдіївки навряд чи стануть оперативно значущими в найближчій перспективі.