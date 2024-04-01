Про це у звіті повідомив Американський Інститут вивчення війни ISW.

За даними одного з українських військовослужбовців, російські війська, включно з елементами 6-го танкового полку (90-та танкова дивізія, Центральний військовий округ), залучили до атаки поблизу Тоненького 36 танків і 12 бойових машин піхоти.

На геолокаційних знімках, опублікованих 31 березня, видно велику кількість знищених і пошкоджених російських бронемашин і танків уздовж дороги на північний захід від Тоненького (на захід від Авдіївки).

Український боєць зазначив, що під час штурму було знищено 12 російських танків і вісім БМП. Фронтальна атака не призвела до прориву української лінії оборони.