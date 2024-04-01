Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«4 авіаційні удари військовослужбовці РФ здійснили по Гуляйполю, Малій Токмачці, Малинівці та Роботиному. 95 БПЛА атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Новояковлівку», – йдеться в дописі.

54-річний чоловік травмований внаслідок обстрілу військами РФ Пологівського району.

15 РСЗВ-обстрілів припали на Гуляйполе, Оріхів, Малу Токмачку, Роботине та Малинівку. 304 артудари завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.