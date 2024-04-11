Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко від “Європейської Солідарності”.

За проголосували 283 народних депутати, проти – 1, утримались – 49.

Нардеп Ярослав Железняк від “Голосу” також підтвердив, що документ ухвалили у редакції Комітету.

Всі 31 врахована правка отримала достатню кількість голосів для підтвердження, за винятком правки про демобілізацію, яка отримала лише 227 голосів.

Голосування за фракціями: Слуга Народу – 192, Європейська Солідарність – 0, Батьківщина – 2, Платформа за життя та мир – 18, Голос – 16, Відновлення – 16, За майбутнє – 12, Довіра – 15, Позафракційні – 12.