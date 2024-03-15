Кабінет міністрів затвердив, що Національне військове меморіальне кладовище буде розташоване поблизу селища Гатне, що межує з Києвом.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, для цього уряд офіційно визначив дві ділянки у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

“Створення такого кладовища має дуже велике значення для нашої країни. Ми завжди маємо пам’ятати тих, хто віддав життя за Україну у війні за нашу свободу та незалежність”, – зазначив очільник уряду.

Нагадаємо, стосовно місця розташування Національного військового меморіального кладовища тривалий час точилися баталії.

Так, у 2022 році КМДА доручили розробити план території для розташування Національного військового меморіального кладовища в урочищі “Лиса Гора”, однак активісти та уряд виступили проти.

Згодом меморіальне кладовище для полеглих бійців вирішили створити у Биківні. Верховна Рада навіть підтримала законопроект, який передбачав таке розташування цвинтаря. Це місце підтримували і рідні загиблих героїв. Однак президент Володимир Зеленський так і не підписав цей документ.

У серпні 2023 року Кабінет Міністрів затвердив реалізацію експериментального проєкту з будівництва Національного військового меморіального кладовища у селищі Гатне. Однак рідні загиблих героїв були проти такого рішення.

Зрештою, на початку грудня 2023 року парламент підтримав законопроєкт щодо будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища, який передбачає, що місце розташування кладовища має визначати Кабмін.

Загалом на створення цього кладовища виділили 515 мільйонів гривень.