Російські війська завдали удару по житловому району Харкова, внаслідок чого постраждали діти.

Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

“Прильоти у житловий район міста. Попередньо – є постраждалі діти”, – йдеться у повідомленні.

Терехов зазначає, що стан одного з постраждалих дітей важкий.

За попередньою інформацією, влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи. Деталі встановлюються.

Нагадаємо, що росіяни цієї ночі знову вчинили масовану атаку на об’єкти генерації та передачі електроенергії, під ракетним обстрілом перебували шість областей.