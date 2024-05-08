Затримали семеро чоловіків, які спробували незаконно виїхати з України через кордон з Румунією.

Про це 7 травня повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

У дописі сказано про те, що до схеми незаконного перетину кордону були залучені організатор та двоє водіїв.

“Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону на ділянці відділу “Красноїльськ”, неподалік кордону, затримали 7 чоловіків та місцевого жителя-провідника. Під час затримання двоє із них намагались втекти та чинили опір прикордонному наряду та нанесли тілесні ушкодження одному з прикордонників. Тому правоохоронцям довелося здійснити попереджувальні постріли вгору.

Крім того, в ході подальших оперативних заходів, прикордонники виявили та затримали 2 автомобілі, в яких перебували троє чоловіків. Як з’ясувалося, в транспортному засобі був головний організатор протиправної схеми та двоє водіїв, які доставили вищезгаданих “клієнтів” до кордону”, — йдеться в повідомленні.

Встановлено, що затримані — жителі Чернівецької, Вінницької, Івано-Франківської, Чернігівської та Житомирської областей.

Вони спробували втекти до Румунії, сплативши організатору 7 тисяч євро кожний.

Відповідно до повідомлення, прикордонники вже склали адмінпротоколи на порушників, а відносно організатора та його помічників правоохоронці звернулися до поліції.